Hopkinsville Community College Honors 522 Students on Spring 2025 Dean’s and President’s Lists

Hopkinsville, KY – Hopkinsville Community College’s (HCC) spring semester Dean’s and President’s Lists recognized 522 full and part-time students for their academic achievement.? – Hopkinsville Community College’s (HCC) spring semester Dean’s and President’s Lists recognized 522 full and part-time students for their academic achievement.?

Full-time students who have earned at least a 3.5 grade point average (GPA) and successfully completed 12 hours or more of course work numbered 100 or above for the academic term qualify for the full-time Dean’s List.

Students who have earned a 4.0 GPA and successfully completed at least 12 hours of course work numbered 100 or above for the academic term qualify for the full-time President’s List.?

Part-time students who have earned a 3.5 GPA this semester and successfully completed at least 12 KCTCS semester credit hours of course work numbered 100 or above qualify for the part-time Dean’s List.??Students who have earned a 4.0 GPA and successfully completed at least 12 KCTCS semester credit hours of course work numbered 100 or above qualify for the part-time President’s List.?

The Spring 2025 semester list consists of 398 Kentucky residents, 100 Tennessee residents, and 26 residents from outside the region.?

Full-time Students Achieving Dean’s and *President’s List

Albany, KY: Samek, Alisha

APO AE: *Dasse Fofou, Alex

Auburn, KY: *Byler, Susan

Benton, KY: Maynard, Peruth; Thomas, Christopher

Big Rock, TN: Grawbarger, Cory

Cadiz, KY: *Coleman, Amelia; *Hargrove, Stacia; *Humphries, Howard; *Lawson, Christian; *Monroe, Rachel; *Perry, Kristopher; *Sutton, Kquiara; *Terrell, Luke; Triplet, Rondrea; Armeau, Jesse; Crick, Lisa; Futrell, Ellarhea; Hamm, Emolley; Kelley, Jennifer; Kennedy, Arizona; Kennedy, Melissa; Noel, Christine; Pasek, Steven; Ruzicka, Evanescence; Smith, Cecillia; Smith, Parker; Stewart, Aniston; Underwood, Alexis

Cerulean, KY: Adams, Kaylee

Clarksville, TN: *Abdulaeva, Sevara; *Allen, Tiffany; *Bumgardner, Courtney; *Cook, Raymond; *Falbe, Jenna; *Gargantos, Helozia; *Goins, Arnell; *Henderson, Semone; *Inaolaji, Daniel; *Martin, Anaiyah; *Moats, Madison; *Morgan, Jeremiah, *Norton, Wesley; *Perez, Wesley; *Simmons, David; *Steinsberger, Zachery; *Sykes, Jordan; *Uribe-Cerda, Jazmine; *Vargas, Lanita; Andrews, Kinsley; Bicknase, Rebecca; Bustamante, Amber; Chitwood, Chole; Daley, Grace; Fama, Alyssa; Ferguson, Melvin; Gaines, Keni; Glenn, Travis; Guerard, Aliyah; Harris, Giovanni; Hill, Quinn; Miles, Andrew; Rasnic, Lindsey; Rodriguez Colon, Bryan; Schultz, Isaiah; Stewart, Robyn; Suber, Tia; Thurnherr, Connor; Velez, Jasmine

Clifty, KY: *McKinney, Madison

Crofton, KY: *Murugu, Jesse; *Perdue, Sydnee; *Tudor, Kylynn; Fleming, Owen; Morris, Micah

Dania, KY: Hancock, Hadley

Dawson Springs, KY: *Dukes, Mariah; *Flener, Helen; *Peek, Carlie; Oliver, Chance

Dayton, OH: Myers, Keegan

Dover, TN: *Slone, Latasha

Eddyville, KY: *Kinnis, Chynna

El Paso, TX: May, Ahslie

Elko, GA: *Somers, Nathaniel

Elkton, KY: *Drake, Joseph; *Dunn, Ashley; *Laster, Aaron; *Monroe, Lexie; *Waters, William; Cumbee, Lucy; Garcia, Ellie; Gillespie, Frank; Hake, Hayden; Pierce, Saura; Strader, Dakota; Welsh, Keely; Wilson, Jacey

Flint, MI: *Lewis, Martavius

Fort Campbell, KY: *Andrews, Mallory; *Benton, Alyssa Rose; *Danick, Erin; *Harbin, Whitney; *Herrera, Caitlyn; *Lawson, Breann; *Mcintyre, Robert; *Rodney, Akeeliah; *Sronce, Gavin; *Waugh, Amanda; *Wright, Romaine; Bishop, Kimberly; Clark, Erin; Kennedy, Elizabeth; Kilgore, Aliya; Love, Christopher; Oconnell, Allie; Russell, Dominishca; Schacht, Ashlyn; Smith, Savannah; Sweetman, Jeffrey

Gilbertsville, KY: Elledge, Keira

Gracey, KY: *Boshell, Whitney; *Francis, Marley; Balthrop, Matthew; Long, Daniel

Guthrie, KY: *Farris, Rachel; *Moore, Paul; Squeglia, Stacey

Herndon, KY: Blake, Clayton

Hopkinsville, KY: *Allard, Anna; *Allen, Abigail; *Allen, Heather, *Allen, Tia; *Booker, Ciara; *Britton, Ebbianne; *Brown, Emily; *Caraballo, Alejandra; *Chavez, Katrina; *Childress, Autumn; *Couch, Tyler; *Crabtree, Amy; *Crayton, Antwon; *Croy, Ryan; *Davis, Katijah; *Dawson, Craig; *Due, Kayli; *Eason, Janet; *Finch, Quaonia; *Fort li, Mitchell; *Fowler, Michaela; *Gardner, Shemar; *Gasparjohnson, Aaliyah; *Hall, Sammy; *Hansen, Kami; *Harris, Adelaide; *Hughes, KaeLee; *Jeronimo, Norma; *Karasiewicz, Jessica; *Keys, Abigail; *Krohn, Piper; *Lancaster, Olivia; *Leake, La’yarie; *Lundberg, Kasandra; *Lyle, Eleijah; *Marlar, Christopher; *Mcgee, Quincey; *Millirans, Lawson; *Mitchell, Amittai; *Oliver, Matthew; *Perdomo, Kimberly; *Quinlan, Kiya; *Sapp, Kayla; *Skinner, Serena; *Stallard, Arlene; *Strohl, Jordan; *Sutton, Brianna; *Thomas, Darnell; *Thomas, Tayler; *Thompson, Patrick; *Vanness, Nanette; *Wilson, Alana; Wynter, Rebekah; *Zilch, Rebecca; Adams, Rodney; Alexander, Shelia; Bacon, Aaliyah; Beckem, Tamarsha; Benjamin, Amahri; Bennett, Benjamin; Black, Latoya; Brenot, Marta; Byrns, Richard; Camacho, Joseph; Chambers, Latonea; Christman, Dylan; Clemons, Philecia; Corbett, Kayla; Cornelius, Taylor; Craft, Chole; Curylo, Megan; Ellis, Alani, Ewer, Seth; Fernandez, Bryan; Galvez, Jose; Garay, John; Garcia-Collado, Julia; Hefner, Brittany; Hill, Christopher; Hodges, Jessica; Houston, Chriuetta; Inman, Jesy; Jimoh-Olaoye, Christiana; Jones, Logan; Jordan, William; Kursave, Jaiden; Ladd, Mallory; Mack, Rosie; Magana, Miguel; Martin, Denzil; Martin, Sydnee; Maynard, Faith; Mclane, Erin; Mcwaters, Katelyn; Medina, Christopher; Merritt, Cameron; Montes, Fernando; Morris, Kameron; Nelson, Tammy; Parker, Kaitlyn; Prince, Emma; Pritchett, Ryan; Rager, Noah; Scott, Timothy; Shaw, Kaleigh; Shewey, Katrina; Sykes, Delandon; Tripp, Addison; Wadlington, Ireland; Webster,Thomas; West, Leon; Williams, Baylen; Wimbleduff, Gabrielle; Zamorano, Jasmine

Kuttawa, KY: *P’Poole, Lydia

La Fayette, KY: *Grace, Kaitlyn

Lake Worth, FL: Nightingale, Zalika

Lewisburg, KY: Brown, Aaron; Evitts, Laura

Long Island City, NY: *Jo, David

Madisonville, KY: *Schneider, Kadyn; Whitfield, Andrew

Marion, KY: *Allen, Hayley

Mayfield, KY: *Thomasson, Madalyn

Murray, KY: Mimmis, Shaheime

Oak Grove, KY: *Ebbay, Maria Teresa; *Herrera-Lovato, Mya; *Holbrook, Kimberly; *Shelton, Sean; *Thomas, Nanjelys; *Thomas, Tanja; *Wells, Jennifer; Allemon, Zachari; Golden, Crystal; Holman, Asia’yana; Livingston, Semaria; Trapp, Matthew

Olmstead, KY: *Henderson, Kristin; *Henderson, Kyle; *Young, Hailey

Pembroke, KY: *Lebron, Brylee; *Mckinney, Skyler

Princeton, KY: Fires, Christopher; Mitchell, Bentley

Richmond Hill, GA: *Mckenzie, Jeron

Russellville, KY: *Dearmond, Abby; *Harris, Niklina; *Ogles, William; Holmes, Keeli

Sharon Grove, KY: Berry, Autumn; Blake, Abigail

Summerville SC: *Griffin, Dominique

Trenton, KY: *Sewell, Jennifer; Sholar, Mary

White Plains, KY: *Curtiss, Natalie

Wichita, KS: Hernandez JR, Tommy

Williamsburg, VA: *Black, Kayleigh

Part-time Students Achieving Dean’s and *President’s List?

Adairville, KY: *Rangel, Estevan

Allensville, KY: Ayersman, Macayle

Apopka, FL: Lounsbury, Chris

Big Rock, TN: *Hernandez, Janeth; *Koltoff, Gregory

Cadiz, KY: *Allen, Donna; *Corley, Jon-Michael; *Creed, Michaela; *Humphries, Howard; *Kelly, Alexa; *Knose, Scott; *Mannahan, David; *Oliver, Jeri; *Perry, Kristopher; *Ray, Cynthia; *Rivera, Elizabeth; *Way, Amber; Kursave, Jordan; Orzol, Zaneta; Stallons, Kelsey

Centerton, AR: *Wilson, Michael

Clarksville, TN: *Abdulaeva, Sevara; *Barnes, Chelsea; *Brayton, Shane; *Brown-Lounds, Sammy-Joe; *Chambers, Justin; *Cortorreal, Celeste; *Daniels, Alexis; *Dorsey, Jeremiah; *Efkovics, Ashley; *Ephraim, Araby; *Folliett, Ashley; *Frische, Fallon; *Gordon, Carrie; *Hardy, Ebony; *Heroux, Brittany; *Johnson, Lance; *Kamotho, Julia; *Linville, Loren; *Lopez, Erica; *Mason, Corlin; *Mazur, Jennifer; *Mcknight, Alesha; *Palacios Gonzalez, Magali; *Pohl, Scott; *Price, Sylvia; *Pryor, Somajai; *Rauscher, Ana; *Rodriguez, Alexander; *Rodriguez, Melissa; *Rogers, Natalia; *Schmelzle, Allison; *Sells, Madison; *Stinson, Whitley; *Trapp, Elizabeth; *Tubbs, Alexander; *Vasquez Hernandez, Maria; *Webb, Brenda; *Webster, Jeana; *West, Eboni; *Williams, Andrea; *Williamson, Sophia; Andrews, Kinsley, Dennis, Joshua; Gillespie, Mercedes; Harper, Evan; Martinez, Jonas; Medrano, Allison; Miller, Emily; Moore, Faith; Pulley, Crystal; Shelton, Gwendolyn; Shoemaker, Maria; Sutter, Matthew; Vernyuy, Ita; Williams, Triziamay

Columbia, SC: *Gattereau, Isaiah

Columbus, GA: Meza Villarreal, David

Converse, TX: *Mendoza, Ruben

Crofton, KY: *Smith, Robin; Goforth, Allison, Sabel, Abigail; Wagoner, Zachary

Dawson Springs, KY: *Dukes, Macey; *Flener, Helen

Dover, TN: Jabari, Samayah

El Paso, TX: *Gemberling, Eileen

Elizabethton, TN: *Mitchell, Jae

Elkton, KY: *Belew, Mercedes; *Blake JR, Selton; *Case, Lily; *Clayton, Rachel; *Edmonds, Alyssa; *Keeling, Kristyn; *Leavell, Damarcus; *Mcwethy, Tiffany; *Newlon, Lauren; *Salgado, Anthony; *Tomlinson, Kimberly; Delph, Caitlin; Nava, Melissa; Sova, Marianna; Traughber, Ty

Enterprise, AL: *Cole, Justin

Fort Campbell, KY: *Agbetiafa, Apelete; *Anderson, Christy; *Andrews, Mallory; *Hernandez Rocha, Kathy; *Hoyt, Sarah; *Mccurdy, Molly; *Mena, Erika; *Oconnor, Donald; *Osborn, Bryce;*Roman, Gabby; *Schneider, Brayden; *Starnater, Heather; *Wilson, Marquis; *Zuniga-Rodriguez, Samantha; Clark, Erin; Gibbons, Emmaline; Love, Christopher; Perdue, Dallas; Rodriguez, Eduardo; Thomas, Kaylee

Fort Leonard, MO: *Root, Rut

Fredonia, KY: *Frost, Tristian;Cox, Janetta

Gracey, KY: *Lyle, Maverick

Greenville, KY: *Gresham, Charles

Guthrie, KY: *Moore, Paul; Gates, Allsion

Haines City, FL: *Kennedy,Christopher

Henderson, KY: Vaughn, Bailey

Herndon, KY: *Beier, Kelly

Hopkinsville, KY: *Allen, Elizabeth; *Armstrong, Kody; *Bobbett, Courtney; *Burkhart, Sean; *Couch, Tyler; *Creekmur, Kayla; *Daniel, Michelle; *Eaves, Michael; *Finch, Quaonia; *Ginez-Dejesus, Jaquelin; *Gray, Chancie; *Hale, Cheyenne; *Henderson, Seleste; *Hendry, Andrea; *Hester, David; *Houchens, Jessica Jessy; *Jeronimo, Norma; *Johnson, Kassandra; *Johnson, Shakera; *Jolly, Kyler; *Krause, Matthew; *Lane, Sydney; *Leek, Elizabeth; *Leonard, Sharondrae; *Love, Zemirah; *Marlar, Christopher; *Meriwether, Jeremy; *Metzger, Jessica; *Moore, Malcolm; *Morris, Sara; *Mullins, Rebecca; *Nelson, Lyndsey; *Patla, Leslie; *Peek, David; *Smith, Amber; *Smith, Isabella; *Thomas, Cortez, *Thompson, Melissa; *Tucker, Haley; *Watkins, Ambrea; *Williams, Jessica; *Winn, Anstachzia; Alder, Jordan; Anderson, Darius; Breese, Jeromi; Brime, Eboneshia; Brown, Addison; Brunson, Sakian; Coleman, Demetrius; Crossett, Lexey; Gentry, Jessica; Hargrove, Molly; Jones, Carrieann; Krondahl, Stevanie; Mendez, Selena; Montgomery, Casie; Morgan, Richard; Nguyen, Bich Phung; Poindexter, Mark; Riddle, April; Ross, Lydia; Sharkey, Jaiden; Thomas, Bailey; Tumblin, Domonique; Vann, Christian; Vaughn, Jacob; Wilcox, Skyler; Willems, Chelsea; Willis, Ma’kiyyah; Wilson, Teon; Zweydoff, Brandon

Lewisburg, KY: *Brown, Amanda

Lexington, KY: *Wiseman, Vesselin

Linden, NC: Taylor, Alexis

Madisonville, KY: *Beverly, Kendel; *Todd, Carola

Melissa, TX: *Gobin, Krystal

Murray, KY: *Allen, Indira; Cowart, Hannah

Nortonville, KY: *Powell, Courtney

Oak Grove, KY: *Felts, David; *Lovelady, Gracie; *Matlock, Monkenya; *Olea, Alexandra; *Ong, Hayshaine; *Rigling, Tyler; *Rivera, Jessyka; *Watson, Tyneshia; *Williams, Naiomi; Asenjo Perez, Camila; Torres, Anthony; Wold, Bonnie

Olmstead, KY: *Robertson, Mallory

Pembroke, KY: *Carroll, Casey; *Mckinney, Skyler

Princeton, KY: *Slaton, Josey; *Vickery, Kylee

Richmond Hill, GA: *Hernandez Alvarado, Roman

Russellville, KY: *Rutledge, Shy Anne; Rose, Demetria

Schofield Barracks, HI: *Anderson, Macy

Wahiawa, HI: Louis, Corine

Waterbury, CT: *Deveaux, Latrel

About Hopkinsville Community College

For many Pennyrile Kentucky region and Fort Campbell residents, higher education begins at Hopkinsville Community College (HCC). The college serves thousands of area residents each year as a comprehensive regional learning center providing academic and technical associate degrees; diploma and certificate programs in occupational fields; prebaccalaureate education; adult, continuing and developmental education; customized training for business and industry; and distance learning.

As part of the Kentucky Community and Technical College System, HCC is a critical component to transforming the region’s economy by providing citizens with the education and training needed for high growth, high wage careers. For more information, visit Hopkinsville.kctcs.edu.

HCC is an equal opportunity employer and education institution.