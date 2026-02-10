70.2 F
Clarksville
Tuesday, February 10, 2026
HomeNewsClarksville Gas and Water Department plans Water Valve Replacement for Riverside Drive
News

Clarksville Gas and Water Department plans Water Valve Replacement for Riverside Drive

Water outages and low water pressure to affect residents

News Staff
By News Staff
Water Outage

Clarksville Gas and Water Department - CGWClarksville, TN – The Clarksville Gas and Water Department (CGW) has planned a water outage and low water pressure for water valve replacement work on Thursday, February 26th, at 10:00am on Riverside Drive from Barker Street to Cumberland Drive for water valve replacement.

The following areas could experience low water pressure.

  • Riverwood Condominiums
  • Riverwood Place

The water outage for valve replacement work on Riverside Drive is anticipated to be finished by 6:00am on Friday, February 27th.

Previous article
Clarksville Obituary: Tsutako Kumkichi Henry
Next article
#1 APSU Men’s Basketball faces #3 Queens in Midweek ASUN Showdown in Charlotte
News Staff
News Staffhttp://www.clarksvilleonline.com
RELATED ARTICLES

Latest Articles

EDITOR PICKS

UPCOMING EVENTS

POPULAR CATEGORIES

ABOUT US

Clarksville Online is a digital newspaper for the Clarksville-Montgomery County area. Clarksville Online provides the latest news, sports and entertainment information. For Clarksville News now it's Clarksville Online. The Voice of Clarksville Tennessee.

Contact us: contactus@clarksvilleonline.com

FOLLOW US

©2025 Clarksville Online

Clarksville Online - Clarksville News, Sports, Events and Information