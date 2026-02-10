Clarksville Gas and Water Department plans Water Valve Replacement for Riverside Drive

Clarksville, TN – The Clarksville Gas and Water Department (CGW) has planned a water outage and low water pressure for water valve replacement work on Thursday, February 26th, at 10:00am on Riverside Drive from Barker Street to Cumberland Drive for water valve replacement.
The following areas could experience low water pressure.
- Riverwood Condominiums
- Riverwood Place
The water outage for valve replacement work on Riverside Drive is anticipated to be finished by 6:00am on Friday, February 27th.